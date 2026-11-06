Egy 21 éves fiú egyedül hagyta a 17 éves barátnőjét a –12 fokos Zugspitzén

külföld

Nyomozást indított az osztrák rendőrség egy 21 éves német fiú ellen, miután a fagyos Zugspitzén hagyta a 17 éves barátnőjét. A rendőrség a közbiztonság veszélyeztetésének gyanúja miatt nyomoz.

A fiatalok vasárnap hajnalban, az ausztriai Ehrwaldból indultak a túrára. Az volt a tervük, hogy a napfelkeltét már Németország legmagasabb hegyén, a 2962 méteres Zugspitzén nézik. A -12 fokos hőmérséklet és a térdig érő hó miatt azonban gyorsan megváltoztatták a tervüket. Egy ponton szétváltak, és a fiú elindult egyedül lefelé. Egyelőre nem világos, hogy miért váltak szét.

A lány nem sokkal később felhívta a mentőket. A segélyhívásra két hegyimentő reagált, végül egy helikopterrel, 2500 méteres magasságból mentették ki a kihűlés jeleit mutató lányt, akit a garmisch-partenkircheni kórházba szállítottak, majd később hazaengedtek.

A Zugspitze csúcsa
Fotó: PHILIPP GUELLAND/AFP

Tavaly januárban Ausztria legmagasabb hegyén, a Grossglockneren történt hasonló eset. Egy férfi magára hagyta a barátnőjét, aki később halálra fagyott. A férfit idén februárban súlyos gondatlanságból elkövetett emberölés miatt 5 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre és 9600 euró pénzbírságra ítélték. (via BBC)

külföld Zugspitze Németország hegymászás ausztria
Kapcsolódó cikkek

Bűnösnek találták az osztrák hegymászót, aki hátrahagyta barátnőjét Ausztria legmagasabb hegyén meghalni

Öt hónap felfüggesztett szabadságvesztést és pénzbírságot kapott.

Fődi Kitti
bűnügy