Egy 21 éves fiú egyedül hagyta a 17 éves barátnőjét a –12 fokos Zugspitzén

Nyomozást indított az osztrák rendőrség egy 21 éves német fiú ellen, miután a fagyos Zugspitzén hagyta a 17 éves barátnőjét. A rendőrség a közbiztonság veszélyeztetésének gyanúja miatt nyomoz.

A fiatalok vasárnap hajnalban, az ausztriai Ehrwaldból indultak a túrára. Az volt a tervük, hogy a napfelkeltét már Németország legmagasabb hegyén, a 2962 méteres Zugspitzén nézik. A -12 fokos hőmérséklet és a térdig érő hó miatt azonban gyorsan megváltoztatták a tervüket. Egy ponton szétváltak, és a fiú elindult egyedül lefelé. Egyelőre nem világos, hogy miért váltak szét.

A lány nem sokkal később felhívta a mentőket. A segélyhívásra két hegyimentő reagált, végül egy helikopterrel, 2500 méteres magasságból mentették ki a kihűlés jeleit mutató lányt, akit a garmisch-partenkircheni kórházba szállítottak, majd később hazaengedtek.

A Zugspitze csúcsa Fotó: PHILIPP GUELLAND/AFP

Tavaly januárban Ausztria legmagasabb hegyén, a Grossglockneren történt hasonló eset. Egy férfi magára hagyta a barátnőjét, aki később halálra fagyott. A férfit idén februárban súlyos gondatlanságból elkövetett emberölés miatt 5 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre és 9600 euró pénzbírságra ítélték. (via BBC)