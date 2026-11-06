Félmilliárd a Fradinak, százmilliók a NER-médiának, és még Minszkbe is ment 3,5 millió az állami légiirányító cégtől

A HungaroControl nyolc év alatt 2,939 milliárd forintot költött szponzorációra és közel 800 milliót hirdetésre, utóbbit jellemzően a propagandasajtóban – derül ki a Magyar Hang közérdekű adatigényléséből. A szponzoráció legnagyobb szelete az FTC-hez került: a Kubatov Gábor Fidesz-alelnök vezette klub szakosztályai és annak Albert Flórián alapítványa összesen 577 millió forintot kaptak az állami tulajdonban és monopolhelyzetben lévő cégtől. Emellett még 74 millió forint jutott a „kis Fradiként” is emlegetett soroksári futballklubnak, az FTC volt fiókcsapatának.

Bognár László, az FTC kézilabda szakosztályának ügyvezető igazgatója és Szepessy Kornél, a Hungarocontrol vezérigazgatója 2019-ben Fotó: Fradi.hu

Természetesen korántsem a Fradi volt az egyetlen Fidesz-közeli hely, ahol az állami cég szponzorpénzei landoltak az elmúlt nyolc évben. Csak néhány tétel a Magyar Hang listájából:

33 millió forint a Tusványost is szervező Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítványnak,

több mint 90 milliót kapott a Polgárok Házához kötődő Szövetség a Nemzetért Alapítvány, de ezen kívül külön kapott a Polgárok Háza is 15 milliót;

egy „NER-es kötődésű sörgyár” 25 milliót kapott (hogy melyik volt az, nem nevesíti a cikk, a Csíki sör volt az első tippem, de nem találtam semmilyen forrást, ami ezt bizonyítaná);

a Békemenetet is szervező Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak 20 millió forint;

de még a minszki magyar nagykövetség is kapott az állami légiirányítótól két tételben 3,5 millió forintot.

A Hungarocontrol emellett bőkezűen költött hirdetésekre. 2019-től a Balásy-féle New Land Medián keresztül mentek a pénzeik a jellemzően NER-es médiavállalatokhoz, előtte a Trinity International Communication nevű ügynökség intézte a médiavásárlásaikat. 2017-ben komoly summát költöttek az akkor kormánypárti Origón, az akkori kormányhoz közelálló, szinte senki által nem olvasott Figyelőnél és a szintén NER-kiszolgáló Világgazdaságnak, egy évvel később már a Pestisrácoknak is jutott állami légipénz. Csak tavaly több mint kétszázmillió, az idei első félévben közel százmillió ment el Hungarocontrol-hirdetésekre.