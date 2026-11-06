Közzétette a honvédelmi államtitkár azt a levelet, amivel szerinte Szalay-Bobrovniczky Kristóf kirúgatta a munkahelyéről

POLITIKA

Március 9-én levelet írt Szalay-Bobrovniczky Kristóf akkor honvédelmi miniszter a norvég Kongsberg Gruppen ASA elnökének, amiben emlékeztette, hogy a cég évek óta a Magyar Honvédség szerződött partnere a kölcsönös bizalom és a szakmai összhang szellemében, és ebből több millió euró bevétele származott. Csakhogy a 2026-os választási kampány idején kaka került a kanálgépbe.

Szalay-Bobrovniczky egy 2026. márciusi kampányeseményen Pócs János társaságában
Fotó: Mészáros János/MTI/MTVA

„Tudomásunkra jutott, és azonnal felkeltette a figyelmünket, hogy Kürtös László, az Önök leányvállalatának, a Kongsberg Hungária Mérnöki Szolgáltató, Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.-nek az ügyvezető igazgatója jelenleg aktív, nagy nyilvánosság előtt zajló szerepet vállal a hivatalban lévő kormány ellen irányuló politikai kampányban” – írta Szalay-Bobrovniczky. És bár szerinte a Fidesz-kormány tiszteletben tartotta „a személyes politikai véleménynyilvánításhoz való demokratikus jogot”, azért mindennek van határa!

„Rendkívül helytelennek tartjuk, hogy egy olyan vállalat vezetése, amely ilyen jelentős mértékben részesül közpénzekből, ezzel egyidejűleg a pozícióját arra használja fel, hogy az állam megválasztott vezetése ellen kampányoljon” – írta, majd a levél végén jött az egyértelmű üzenet:

Várom mielőbbi válaszát, valamint biztosítékát arra vonatkozóan, hogy ezt az összeférhetetlenséget haladéktalanul megszüntetik, ezáltal biztosítva együttműködésünk további folyamatosságát és eredményességét.

Kürtös László ma már a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. A levél után, még márciusban a norvég cég elbocsátotta őt, a volt munkáltatója döntéséről már korábban azt mondta, hogy ahhoz köze lehetett a volt miniszter levelének. Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke ezt a kijelentést „alaptalan és szakmaiatlan újkommunista támadásnak” minősítette, Kürtös ezután tette közzé most az eredeti angol levelet és annak általa készített magyar fordítását.

POLITIKA Kürtös László Kongsberg Hungária Mérnöki Szolgáltató Fejlesztési és Kereskedelmi Kft szalay-bobrovniczky kristóf kirúgás Kongsberg Gruppen ASA honvédelmi minisztérium