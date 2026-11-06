Ókovács Szilveszter helyettesét is kirúgták az Operából

A Magyar Állami Operaház azonnali hatállyal megszüntette Főző Virág főigazgató-helyettes munkaviszonyát. Az Opera azt írta a Telexnek, hogy Főzőt az átvilágítások során feltárt szabálytalan folyamatokban való érintettsége miatt rúgták ki.

Főző 2002 óta dolgozott az Operaházban jogtanácsosként, 2014-ben lett az intézmény főigazgató-helyettese. A Telex információi szerint az elmúlt években Ókovács Szilveszter főigazgató „jobbkezének” tartották. Feladatait átmenetileg Ivacs Balázs megbízott főigazgató veszi át.

Főző Virág Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter november 2-án, a szervezet átvilágítása után rúgta ki Ókovács Szilvesztert az Operaház éléről.

Nagy Ervin kulturális államtitkár szerint a főigazgató a fizetése mellett további, miniszteri jóváhagyás nélküli juttatásokat kapott, többek között napi Facebook-bejegyzések készítéséért. A kirúgása miatt pert indító Ókovács azt mondta, az átvilágítás során őt egyszer sem kérdezték meg.