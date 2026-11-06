Rálőttek a rendőrök egy autósra, aki ezután az M0-son forgalommal szemben próbált elmenekülni, végül balesetezett

A Pest megyei Dány belterületén a rendőrök szerdán az esti órákban lemeszeltek egy autóst, akinek a kocsiján nem volt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. Azonban hiába próbálták a sofőrt intézkedés alá vonni, ő ugyanis elhajtott az autójával. A rendőrök több településen keresztül követték, majd mivel a többszöri felszólítás ellenére sem állt meg, az egyik rendőr rálőtt az autó kerekeire, írja a Police.hu.

Fotónk illusztráció egy korábbi baleset helyszínéről Illusztráció: police.hu

A lövésektől senki nem sérült meg, de az autó abroncsai leeresztettek. Azonban a sofőr így is felhajtott az M0-s autóútra, igaz, a forgalommal szemben, hogy végül a szalagkorlát állítsa meg.

A rendőrség annyit közölte, hogy az autóst a baleset után elfogták és őrizetbe vették. Az autóban rajta kívül utazó két személyt a mentők kórházba szállították. Az ügyről „a folyamatban lévő nyomozás érdekeire tekintettel” további tájékoztatást nem adott a rendőrség.