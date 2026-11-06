Rémálom a köbön: több mint 3000, koszos zoknikban csempészett madárpókot találtak egy perui repülőtéren

Több mint 3000 madárpókot foglaltak le a perui hatóságok egy limai repülőtéren, az állatokat Németországba próbálták csempészni.

A pókokat mocskos zoknikba rejtették, amelyeket három bőröndbe csomagolva akart magával vinni két német és egy lengyel állampolgár. A csempészárura egy rutin vámellenőrzés során figyeltek fel az ellenőrök, miután szokatlan mozgást észleltek a bőröndökben.

Így néz ki egy madárpók Fotó: INTI OCON

Az illetékes szakemberek szerint Európában egyetlen madárpókért akár 500 eurót (kb. 180 000 forintot) is fizethetnek, így a szállítmány értéke egyetlen fordulóval elérhette volna az 1,5 millió eurót.

A több perui régióból származó pókok különböző fejlettségűek voltak, tojásokat, frissen kikelt egyedeket és kifejlett példányokat is találtak közöttük.

A pókok csempészésével gyanúsított európaiakat a környezetvédelmi bűncselekményekre szakosodott rendőrség őrizetbe vette, büntetőeljárás indul ellenük. (Guardian)