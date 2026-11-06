Trump: Egy „nagy, gyönyörű megállapodással” lezárjuk az ukrajnai háborút, és „mindenki el lesz ragadtatva”

Szinte pontosan másfél évvel azután, hogy már hivatalban lévő elnökként azt mondta, 24 órán belül lezárul az orosz–ukrán háború, Donald Trump ismét látja a végét. Miután a Fehér Házban zárt körű megbeszélést folytatott Kirill Dmitrijevvel, Vlagyimir Putyin megbízottjával, „egy nagy, gyönyörű megállapodást” ígért, írja a Meduza. Dmitrijev az Egyesült Államok által szankcionált orosz állami vagyonalapot vezeti, jegyzi meg a Politico.

Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

A találkozó apropójául egy olyan fehér házi esemény szolgált, aminek a házigazdája Melania Trump volt, és amin orosz és ukrán tisztségviselők is jelen voltak. Az elnök ennek ellenére csak az orosz képviselővel folytatott különtárgyalást, az ukrán féllel nem.

Az Ovális Irodában a megbeszélés után Trump azt mondta: „nem árulhatom el, miről tárgyaltunk, de annyit mondhatok: megállapodás születik majd, egy nagy, gyönyörű megállapodás, ami túlmutat Ukrajnán. Azt is mondhatnám, hogy akár egész Európát is érintheti. Egy nagy, gyönyörű megállapodás lesz, és mindenki el lesz ragadtatva.” Az elnök szerint az Egyesült Államok „nagyon közel” áll ahhoz, hogy „rendezze az orosz–ukrán kérdést”, de ennek fényében meglepő, hogy semmilyen részletet nem közölt.

A Meduza megjegyzi: Trump ugyanazt a kifejezést („nagy, gyönyörű törvényjavaslat”) használta, amellyel korábban azt a 2025 júliusában aláírt jogszabályt jellemezte, amely második elnöki ciklusának legfontosabb kezdeményezése volt. A törvény – többek között – a szövetségi adók csökkentését, valamint a védelmi és határvédelmi kiadások növelését irányozta elő az illegális bevándorlás elleni küzdelem jegyében.