Trump rendelettel akadályozná meg, hogy az utána következő elnökök átalakítsák az Ovális Irodát, amit ő már szétbarmolt

Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a rendeletet, amivel a terv szerint megakadályozná, hogy az utána következő elnökök a jövőben átalakíthassák a Fehér Ház Ovális Irodáját.

„Nemzeti műemlékké nyilvánítjuk, senki sem érhet hozzá, nem rombolhatja le, nem téphetik szét ostoba emberek, csak azért, hogy valami kissé más formájút építsenek helyette”

– fogalmazta meg újságírók előtt gondolatait Trump, aki az elmúlt években pontosan ezt tette nemcsak az Ovális Irodával, de az egész Fehér Házzal. Mármint a szétrombolást meg a más formájúvá építést: egy részét lebetonozta, nagyobb részét pedig aranyba öntötte.

Trump elmondta, hogy az Ovális Iroda egy szimbólum, majd hozzátette, hogy szerinte az elmúlt hónapokban több világvezető dicsérte meg a helyiségben végzett dekorációs változtatásait.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Az általa aláírt rendeletben az áll, hogy az Ovális Irodát olyan állapotban kell tartani, ami „megóvja annak történelmi jellegét, építészeti integritását és az elnökséggel való kapcsolatát”. Ez mondjuk nagy valószínűséggel nem feltétlenül azt jelenti, amit Trump szeretne, mármint hogy az általa hozzátett giccselemeket ne lehessen eltávolítani. Sőt.

A történelmi műemlékek megőrzésére szakosodott Cultural Heritage Partners ügyvédi iroda képviselője, Greg Werkheiser képmutatásnak nevezte Trump utasításait, és a BBC-nek megjegyezte, hogy a Trump-kormányzat nem törődött Washington egyéb történelmi helyszíneivel, és peres eljárásokon keresztül próbálta aláásni a műemlékvédelmet előíró törvényeket.

„Egyrészt az Ovális Iroda megőrzésének fontosságáról beszél – ami jogilag értelmetlen, mert nem teheti meg –, másrészt viszont tönkreteszi azt a törvényt, ami lehetővé teszi számunkra más történelmi helyszínek megőrzését”

– mondta Werkheiser.

De Trump annak ellenére sem áll meg itt, hogy pártja vereségeket szenvedett a félidős választásokon. Tovább görgeti másik építkezős projektjét is: egy állami bizottság engedélyezte a Trump által szorgalmazott diadalív megépítését Washingtonban.

A Nemzeti Fővárosi Tervezési Bizottság, a fővárosi régió központi szövetségi tervező szerve csütörtök este nyolc szavazattal négy ellenében jóváhagyta a tervet. A terv szerint a diadalív 76 méternél is magasabb lenne, vagyis a párizsi diadalívnél is nagyobb lenne. A megépítését azonban az ellenzék hevesen bírálja, vitatják az épület jogszerűségét és célját. (BBC/MTI)