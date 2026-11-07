Ebben a sorrendben fogott neki a lopásnak: jégkrém, sör, faszén, autó

Október vége volt, későre járt. Egy férfi közelített az esztergomi benzinkút kirakata felé. Ahogy odaért, benzinszag csapta meg az orrát. A bejárat melletti jégkrémhűtő felé vette az irányt. Felnyitotta a hűtő tetejét, és kivette belőle az összes jégkrémet. Hideg volt aznap este Esztergomban, gyenge szél fújdogált. A férfi néhány karton sört, majd több csomag faszénbrikettet vett magához. A sört kiöntötte, a faszénbrikettel pedig megpróbált tüzet gyújtani. Nem járt sikerrel. Nem utoljára aznap.

Ezen a ponton átadom a szót a rendőrség közleményének:

„Ezután a hulladéktároló előtt parkoló Chevrolet Spark típusú jobb első ablakát betörte, majd kinyitotta a járművet. Az autó utasterében megbontotta a gyújtáskapcsoló alatti műanyag elemeket, megrongálta a vezetékeket, majd azokat összesodorta, hogy beindítsa a járművet. Próbálkozása azonban sikertelen maradt. Az ellopott árut az autó hátsó ülésére pakolta, majd tövestől letörte a hátsó ablaktörlőt, valamint megrongálta a jobb első ajtó karosszériaelemeit. A férfi még azelőtt elhagyta a helyszínt, hogy a benzinkút dolgozói megkezdték volna a munkát.”

Illusztráció: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

Az esetről kamerafelvételek készültek, egy közeli áruház biztonsági őre felismerte a férfit. Egy autó mellett látta álldogálni az előző nap. Később kiderült, hogy azt a járművet is lopta. A rendőrség azonosította a 40 éves férfit, aki Budaörsön több más bűncselekményt is elkövetett.

Mint kiderült, a bezinkutas eset másnapján egy esztergomi autókerekedő telephelyére is betört, ahol több autót is megrongált: beült, kutatott, kárt okozott, egy robogót szándékosan feldöntött, majd egy beton támfalelemet is rádobott.

Még aznap délután elfogták, őrizetbe vették. Rongálás, lopás, valamint jármű önkényes elvételének kísérlete miatt kell felelnie.