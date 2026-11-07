Trump a UFC elnökét kérte fel szóvivőnek

Donald Trump amerikai elnök arra kérte Dana White-ot, az MMA meccseket szervező UFC (Ultimate Fighting Championship) vezetőjét, hogy vállalja el a Fehér Ház szóvivői posztját. „Dana olyan sajtószóvivő lesz, amilyen még nem volt. Dana, kérlek, vállald el a munkát!” – írta a Trump a Truth Social-ön. Egyben felsorolt néhány bunyóst, akiket szerinte White magával vihetne a Fehér Házba asszisztensnek: Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes és Kayla Harris. Közülük Makhachev és Nurmagomedov orosz állampolgár, Amanda Nunes pedig brazil. Trump szerint azért van rájuk szükség, mert „meg kell védeni az országot az őrült baloldaltól”. Idén nyáron, az amerikai elnök 80. születésnapján Dana White szervezett MMA-gálát a Fehér Ház kertjében.

Dana White és Donald Trump Fotó: AL DRAGO/AFP

A Fehér Ház sajtószóvivői posztja október közepe óta betöltetlen, miután Katie Zacharia mindössze néhány nappal hivatalba lépése után távozott.

Trump bejegyzése azután jelent meg, hogy republikánus párttársai súlyos vereséget szenvedtek az amerikai félidős választásokon, és elveszítették többségüket a Kongresszus mindkét házában. (BBC)