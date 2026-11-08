5,7-es erősségű földrengés volt Japánban

Japán középső részén 5,7-es erősségű földrengés volt vasárnap kora reggel, többen megsérültek a helyi hatóságok és a média tájékoztatása szerint.

A földrengés 40 kilométer mélységben, Sizuoka prefektúra nyugati részén, Tokiótól mintegy 200 kilométerre nyugatra történt - tájékoztatott a helyi meteorológiai intézet. A Csunicsi Simbun újság és a Tokai TV csatorna legalább 24 sérültről számolt be Sizuoka prefektúrában, valamint a szomszédos Aicsi prefektúrában.

Az Aicsi prefektúra mentőszolgálatának egyik vezetője az AFP francia hírügynökségnek azt mondta, hogy 16 könnyű sérültet regisztráltak. Több érintett városból anyagi károkról érkeztek jelentések, és vasárnap reggel a régióban zavarok alakultak ki a vasúti forgalomban, beleértve a Sinkanzen szuperexpressz vonatok útvonalát is.

A négy nagy tektonikus lemez találkozásánál fekvő Japánban évente a világon regisztrált földrengések mintegy 18 százaléka történik. Ezeknek a rengéseknek a túlnyomó többsége következmények nélkül marad, de az országot továbbra is kísérti a 2011. március 11-i 9-es erősségű földrengés és a szökőár, amely több mint 18 ezer 500 halottat és eltűntet követelt, és katasztrófát okozott a fukusimai atomerőműben. (MTI)