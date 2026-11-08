Félmillió liter kőolaj ömlött ki a megsérült horvátországi Janaf-vezetékből

A Janaf képviselői közölték: a Sziszek (Sisak) és Szlavonbród (Slavonski Brod) közötti kőolajvezeték 88. kilométerénél, Prvca település közelében történt baleset következtében mintegy 500 köbméter, azaz 500 ezer liter kőolaj jutott a környezetbe. Ebből szombat estig körülbelül 200 ezer litert sikerült összegyűjteni.

A Janaf olajvezeték egy részlete Krk szigetén Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

A vezetéket pénteken, felújítási munkálatok közben rongálta meg egy külső kivitelező munkagépe. A baleset után az érintett szakaszon azonnal leállították a kőolajszállítást, szombaton pedig sikerült lezárni a csővezeték sérülését. A Janaf egyelőre nem közölte, mikor indulhat újra a szállítás.

A horvát vízügyi hatóság tájékoztatása szerint az olaj mintegy 6000 négyzetméternyi mezőgazdasági területet, valamint a Masic-patak medrének és partoldalának további 600 négyzetméteres részét szennyezte be. A patak a száraz időjárás miatt jelenleg víz nélkül van, a szennyezés elsősorban a növényzetet és a talaj felső rétegét érintette. A hatóság közölte, hogy a vizsgálatok sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekben nem mutattak ki szennyezést. A víz és a levegő minőségét folyamatosan ellenőrzik, a kárelhárítást pedig a környezetvédelmi felügyelőség is figyelemmel kíséri.

A kőolaj erős szaga ugyanakkor a környező településeken, köztük Nova Gradiskában is érezhető volt. Az Index.hr horvát hírportál beszámolója szerint több mint tizenöten fordultak sürgősségi ellátáshoz fejfájás, hányinger és légzési nehézségek miatt. Sabina Vlaovic, Nova Gradiska polgármestere közölte, hogy az érintetteket a vizsgálatok után hazaengedték, senkit sem kellett kórházban tartani.

A Janaf szerint a kiömlött kőolaj összegyűjtése a következő napokban is folytatódik, a visszanyert olajat pedig visszajuttatják a vállalat rendszerébe. Ezt követően eltávolítják a szennyezett talajt, és helyreállítják az érintett területet. A teljes kárelhárítás várhatóan mintegy tíz napot vesz igénybe. A vállalat elismerte, hogy a kellemetlen szag terjedését jelenleg nem tudják műszaki eszközökkel megakadályozni. A helyreállítás után független laboratóriummal vizsgáltatják meg a talaj állapotát.

A Janaf az Adria-kőolajvezeték horvátországi üzemeltetője, amely a magyar Mol-csoport számára is szállít kőolajat. A vállalat egyelőre nem közölte, hogy az érintett vezetékszakasz leállítása okozott-e fennakadást a magyarországi szállításokban. (via MTI)