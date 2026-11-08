Három holttestet találtak a krakkói merénylő otthonában

Két nő és egy férfi holttestét találták meg a krakkói lövöldözés elkövetőjének otthonában – közölte Donald Tusk lengyel kormányfő szombat esti sajtóértekezletén.

A fekete autó, ami a merénylőhöz tartozott Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

A miniszterelnök beszámolója szerint házkutatást tartottak a merénylő otthonában, a Krakkótól mintegy 200 kilométernyire lévő dél-lengyelországi Ostrowiec Swietokrzyski városában. Sok jel arra utal, hogy a házban talált halottak az elkövető közvetlen családtagjai lehetnek. Andrzej Fijolek, a rendőrfőkapitányság szóvivője később a PAP hírügynökséggel közölte: az áldozatok valószínűleg a merénylő szülei és testvére.

Szombat délután hat ember meghalt és tizenöten megsérültek, amikor egy 24 éves lengyel állampolgárságú férfi válogatás nélkül lövöldözni kezdett Krakkó főterén. Az elkövetőt meglőtték, elfogták és kórházba szállították. Marek Boron lengyel rendőrfőkapitány a válságstáb ülésén közölte: a halálos áldozatok között egy brit állampolgár van és három lengyel nő, két halottat még nem azonosítottak. A lengyel külügyminisztérium tudatta: a sérültek között van egy 74 éves portugál állampolgárságú nő. A varsói orosz nagykövetség szerint egy orosz állampolgár is megsebesült. Két rendőr is megsérült, egyikük súlyosan.

A 25 éves támadó a belügyminiszter szerint szélsőjobboldali, ultranacionalista nézeteket vallott, letartóztatása során megsérült, meg kellett műteni, jelenleg is kórházban őrzik.

Rendőrök a lezárt főtéren szombat este Fotó: BARTOSZ SIEDLIK/AFP

Tusk terrorizmusként beszélt a történtekről, elmondása szerint sosem fordult még ennyire súlyos terrortámadás Lengyelországban. A merénylő katonai taktikai ruházatot viselt és a fegyvere is katonai besorolású volt, de a kormány szerint nem volt tagja a lengyel fegyveres erőknek. Az autójában, amiből a krakkói tömegbe lőtt, további fegyvereket és lőszert találtak.

Karol Nawrocki államfő november 8-át és 9-ét nemzeti gyásznappá nyilvánította. A nemzeti gyász miatt Rafal Bochenek, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság szóvivője az X-en közzé tette Jaroslaw Kaczynski pártelnök felhívását, miszerint az ellenzék hívei függesszék fel azokat a tüntetéseket, amelyeket Varsóban és több lengyelországi városban szerveznek a kormánynak az alkotmánybíróságot érintő intézkedései ellen. (MTI/BBC)