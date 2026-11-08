Itt vannak a zord napok, több helyen is mínusz 10 volt éjjel

Országszerte fagyosan indult a vasárnap, és az Időkép beszámolója szerint az idei szezonban először három állomásukon is -10 fok alatti hőmérsékletet mértek. : szabolcsi Tornyospálcán -10,6. fokot, a nógrádi Zabaron -10,3 fokot és Mihálygergén -10,1-et.

Az országos hidegrekord nem volt veszélyben, azt 1908-ban Debrecen Pallagon mérték, ahol -13,6 fok volt.

Az Időkép cikke hozzáteszi, hogy így már igazi zord napokról beszélhetünk, ugyanis a meteorológiában zord napnak nevezzük az olyan napokat, amikor a minimumhőmérséklet -10 fok vagy az alatt alakul. Az éghajlatváltozás miatt az elmúlt 20 évben a zord napok száma erőteljesen csökkenő tendenciát mutat.

A következő napokban változékony lesz az idő, a hajlani fagyok területi kiterjedése is visszaszorul majd.