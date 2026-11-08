Nagy Ervin a Közlekedési Múzeumnak ajánlja fel Ricsi nevű furgonját, amivel Magyar Péter járta az országot a kampányban

„A Közlekedési Múzeumnak ajánlja fel Nagy Ervin a rendszerváltás egyik ikonikus résztvevőjét, a Ricsi nevű Ford Transitot”

– írja vasárnap délelőtti posztjában Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a furgon „az újkori magyar történelem egyik szimbólumává vált, és megérdemli, hogy a többi ikonikus közlekedési jármű között töltse a nyugdíjas éveit”.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ez volt az a furgon, amivel 2024 márciusától kezdve vittek felszerelést a tüntetésekre, Magyar Péter pedig az első nagy tömegrendezvényén, az április 6-án tartott Nemzeti Meneten festékszóróval fújt nemzeti színeket az autóra.

„Ricsi 2024 április 6. óta velünk van, akkor nyerte el a mostani kinézetét, és hű társként többször is bejárta velünk az országot. Ott volt velünk a legfontosabb pillanatokban és még a Kárpátokon túlra is eljutott, amikor a lebombázott kijevi gyerekkórházhoz vittünk adományokat”

– írja Magyar Péter. A Közlekedési Múzeum egyelőre még nem erősített meg, hogy valóban kiállítaná-e Ricsit.