Bizalmi szavazást kért maga ellen a debreceni színház igazgatója, a térség tiszás képviselője már a lemondását követeli

Kedden rendkívüli társulati ülést hív össze, és anonim bizalmi szavazást kér maga ellen Vadász Dániel, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója – derült ki az igazgató szombati posztjából. Vasárnap este a térség tiszás képviselője, Tompa Enikő kulturális államtitkár már lemondásra szólította fel Vadászt, hétfő délben pedig a Szikra helyi aktivistái tartottak sajtótájékoztatót többek között egy 200 millió forintos NKA-pályázatról, és a színházi dolgozók negatív tapasztalatairól.

Forgács Attila szikrás aktivista sajtónak küldött közleménye egy 200 milliós NKA-s pályázatot kifogásol, amit Molnár Levente, a színházban rendszeresen fellépő operaénekes cége adott be, és nyert el az NKA-botrány központi szervétől, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumától.

A pályázat egyik kifogásolt eleme egy, a debreceni színházba tervezett nemzetközi énekverseny. A közlemény szerint eleve visszás, hogy a pályázat nulla forint saját forrásból, 100 százalékos támogatással valósul meg. Az pedig a szikrások szerint a szabálysértés gyanúját is felveti, hogy a pályázat nulla forintos bevétellel számol, miközben „a résztvevőktől és a jelöltektől” 30–380 eurós „regisztrációs díjakat szednek be”. A szikrások szerint ez akár a bűncselekmény gyanúját is felvetheti, a támogatások visszautalását kérik.

Konkrétumok nélkül aggályokat emlegetett a közpénzek felhasználásai kapcsán Tompa Enikő, a térség tiszás országgyűlési képviselője, aki egyben a színházak működéséért és finanszírozásáért felelős minisztériumi államtitkár is. Elmondása szerint hetekkel ezelőtt kereste meg őt a színház több dolgozója, akik „egymástól függetlenül is elkeseredve beszéltek azokról a tapasztalatokról, melyeket a színház jelenlegi vezetése alatt átéltek”. Tompa azt írta több közadat igénylést nyújtott be a színházba, de ezeket egyelőre nem kapta meg.

„A fentiek miatt kérem, fontolja meg, hogy az abúzív színházi légkör és a közpénzek felhasználásának aggályai indokolttá tennék-e lemondását a bizalmi szavazástól függetlenül is. Távozásával és egy nyílt pályázat útján történő új igazgató választásával elindulhatna a Csokonai Színház a megújulás, a dolgozók pedig a meggyógyulás felé” – zárta posztját Tompa.

A szikrás Forgács a színészek túlterheltségéről elmondta, színházi szakmai szinten kiemelkedően sok, tizennégy premierrel és további egyéb rendezvényekkel számol erre az évadra a színház, miközben a költségvetés túlórára nulla forinttal számol – azt is mondta, hogy késtek a dolgozók túlórakifizetései.