„Botrányos és jogellenes” – a kisbefektetők kiborultak a NER-cégek miatt született új törvényen, azt kérik az államfőtől, ne írja alá

A köztársasági elnökhöz fordult a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége az állami vagyon védelmét célzó, az állami bankok finanszírozása és a többségi állami tulajdonú magántőkealapok körüli káoszban rendet vágni hivatott salátatörvény miatt. A 24.hu cikke szerint a TEBÉSZ attól tart, hogy az új jogszabály, amit társadalmi vita és szakpolitikai egyeztetés nélkül, egy nap alatt fogadott el a parlament, lényegében megszünteti a legfontosabb kisbefektető védelmi előírást.

Fotó: Budapesti Értéktőzsde

A villámgyorsan átvert salátatörvény ugyan megkönnyítheti például a tőzsdén jegyzett, Jászai Gellért-féle 4iG vagy például a Mészáros Lőrinc-féle MBH átvételét, a tőkepiacról szóló törvény több passzusát módosítja, így például „a zártkörű kockázati és magántőkealapok kezelőjének megváltozásával összefüggő nyilvános vételi ajánlattételi kérdéseket”, írja a lap. A befektetési jegyek 60 százalékával rendelkező tulajdonos kezdeményezheti ugyanis az alapkezelő cseréjét, ami akár egy cég tulajdonosváltásával is együtt járhat. A törvényjavaslat indokolása szerint ilyenkor „nem szándékolt részesedésszerzés” történik, így a nyilvános vételi ajánlattétel kötelezettség nem indokolható.

A TEBÉSZ szerint emiatt a legfontosabb kisbefektető-védelmi előírás, a kötelező nyilvános vételi ajánlat intézménye szinte teljesen használhatatlanná válik. A tőkepiaci törvény ugyanis azt mondja ki, hogy ha valaki egy tőzsdei cégben előre meghatározott befolyási mértéket szerez (33, illetve 25 százalékot), annak legkésőbb 15 napon belül nyilvános vételi ajánlatot kell tennie a többi részvényesnek, biztosítva a méltányos áron történő részvényeladás lehetőségét. A most elfogadott salátatörvény alapján a szervezet szerint „az állam és bármelyik ügyeskedni képes nagybefektető büntetlenül randalírozhat bármelyik tőzsdei társaságban a kisrészvényesek kárára és piaci kockázatára”.