Egy volt fideszes országgyűlési képviselő beperelt egy nyíradonyi lakost, aki AI-val íratott róla dalt

Tasó László volt fideszes országgyűlési képviselő rágalmazás és kegyeletsértés vádjával perelt be egy nyíradonyi lakost, aki mesterséges intelligenciával generáltatott egy dalt, amelynek szövege arról szól, hogy Tasó csalt és lopott, számolt be a Debreciner.

M. Tibor a Suno.ai nevű programmal, egy zene és dalszöveg generálásra használt mesterséges intelligenciával készített egy dalt a képviselőről, amely körülbelül arról szólt, hogy Tasó lopott, csalt és többeket megsértett Nyíradonyban, de most már ő lesz az, aki büntetést kap. A dalszövegben az is szerepel, hogy a képviselő nagyapja részt vehetett a nyíradonyi zsidók elszállításában a náci megszállás alatt, emiatt terjesztette ki Tasó a rágalmazás vádját a kegyeletsértésre is.

Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

Az ügyben november 9-én tartották az első tárgyalást a Debreceni Törvényszéken, ahol elhangzott, hogy a dalszöveget a vádlott, M. Tibor állítása szerint privát üzenetben juttatta el a képviselőnek és a képviselő egy családtagjának, Tasó szerint azonban a dal nyilvánosan is elérhető volt az interneten. M. Tibor szerint a dalszöveg a magánvéleménye, és mivel előadóművészként is tevékenykedik, ez az alkotói szabadság része is.

Mivel a felek nem értettek egyet abban, hogy a dal hogyan került ki az internetre, ezért a per több tanú meghallgatásával folytatódik majd januárban.