Elnézést kér a Bencsik Jánossal interjút készítő dán lap, amiért nem ellenőrizték a volt jobbikos képviselő múltját

A múlt hétvégén beszámoltunk arról, hogy a Copenhagen Post nevű angol nyelvű dán napilap interjút készített Bencsik János egykori országgyűlési képviselővel (nem összekeverendő az azonos nevű fideszes politikussal!), aki korábban első beosztott diplomataként dolgozott a koppenhágai magyar nagykövetségen, majd megbízatása megszűnése után is maradt Dániában.

Bencsik János jobbikos képviselő azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2019. november 25-én. Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A kedves hangvételű cikk leginkább azért szúrhatott szemet a kontextust ismerő olvasónak, mert teljes mértékben kimaradt belőle Bencsik politikai múltja: hogy a szélsőjobboldali Jobbik politikusa volt, aki rasszista és antiszemita írásokkal vétette észre magát. Arról nem is beszélve, hogy később Volner Jánoshoz hasonlóan Bencsik is alapított egy kamupártot, mielőtt a fideszes diplomácia a szárnyai alá vette volna.

A Copenhagen Post főszerkesztője, Bernardo Basilici Menini most elnézést kért olvasóitól, miután többen felhívták a figyelmét a mulasztásra. Menini azt írja, szerinte a sztori releváns volt, és abszolút a témájukba vág, ha valaki újjáépíti az életét Dániában, csak éppen hiányzott belőle Bencsik botrányos múltja.

„Hol volt hát a hiba? A hiba az volt, hogy nem számoltunk be a múltjáról – egyrészt azért, mert ez releváns információ volt, másrészt pedig azért, mert a Copenhagen Post olvasóinak joguk van a teljes körű és átlátható tájékoztatáshoz.

Miért történt ez? Mert nem néztünk utána elég alaposan a hátterének. Ilyen egyszerű. Mulasztás volt a részünkről, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Megtörtént, és ezért elnézést kérünk”

– írja Bernardo Basilici Menini, aki jelezte azt is, hogy az új információkkal utólag kiegészítették a cikket.