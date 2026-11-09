Hajkefébe rejtve akartak kábítószert juttatni a váci börtönbe egy szinte kopasz rabnak

Postai küldeményként érkezett egy hajkefe a Váci Fegyház és Börtönbe, ami azért keltett gyanút, mert a fogvatartottnak, akinek küldték, alig van haja, mindössze néhány milliméteres – számolt be a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

A hajkefén ráadásul hosszú hajszálakat találtak. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a kefét valóban nem fésülködésre szánták: a nyeléből kábítószergyanús por került elő.

A börtön munkatársai értesítették a rendőröket, akik lefoglalták és elszállították a gyanús anyagot. A port így nem sikerült bejuttatni a fogvatartotthoz. (via Telex)