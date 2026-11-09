Halálos tragédia történt egy gázüzemben Kazincbarcikán

Halálos baleset történt a Linde Gáz Magyarország kazincbarcikai telephelyén hétfő reggel – erősítette meg az RTL Híradó információját a cég. Az írták, hogy az esetet követően azonnal biztosították a területet, és leállították az üzem működését.





A cég tájékoztatása szerint a helyzet nem jelent további kockázatot sem a dolgozókra, sem a közelben élőkre, sem a környezetre. A piacvezető ipari, orvosi és speciálisgáz-szállító vállalt azt is közölte az RTL-lel, hogy szorosan együttműködnek a hatóságokkal, és részvétüket fejezték ki elhunyt kollégájuk családjának és munkatársainak.

A Linde Gáz 1992-ben alapította meg magyarországi vállalatát, és bár a cég székhelye a Dunántúlon, a Vas megyei Répcelakon van, két borsodi telephelyük is volt (a kazincbarcikai mellett Miskolcon, de azt a fióktelepet néhány éve bezárták). A cég 2021-ben jelentette be, hogy Magyarország egyik legnagyobb levegőbontó üzemét építi meg Kazincbarcikán.