Kedden kezdődik a beiskolázási támogatás második 50 000 forintos részletének a kézbesítése

November 30-ig megkapják az iskolakezdési támogatás második részletét az érintettek - közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium hétfőn. A kézbesítést november 10-én kezdi meg a Magyar Posta.

Több mint 400 ezer rászoruló gyermek családjához jut el a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részlete. A támogatást ezúttal utalvány formájában, postai úton kapják meg az érintettek. Az utalványokat jövő március 15-ig lehet felhasználni az iskoláztatáshoz kapcsolódó termékek vásárlására. Többek között papírtermékek és kiadványok, írószerek, rajz- és iskolai felszerelések – például iskolatáska, hátizsák, aktatáska, tolltartó, vonalzó –, ruha és cipő, digitális és műszaki cikkek, fejlesztő játékok és gyógyászati segédeszközök és vitaminok vásárlására lehet majd felhasználni ezt az 50 000 forintot.

Az utalvány nem használható fel tapéta, zsírpapír, sífelszerelés, sícipő, síbakancs, munkanadrág, golf felszerelés, tenisz- és tollaslabda-felszerelés, jég- és görkorcsolya, valamint az iskolai úszófelszerelés kivételével vízisport-felszerelés vásárlására.

A családok az 50 ezer forintos utalványcsomagot 6 darab 5000, 6 darab 2000 és 8 darab 1000 forintos címletben kapják meg. Sikertelen kézbesítés esetén a küldemény a következő munkanaptól számított 10 munkanapig átvehető a postaládában hagyott értesítőn szereplő kijelölt postán. A kereskedők az elfogadott utalványokat május 15-ig válthatják be a pénzforgalmi számlájukat vezető banknál.

Az utalványokról és azok felhasználhatóságáról az MTI szerint a kormany.hu/iskolakezdesiutalvany weboldalon vagy telefonon a 1818-as kormányzati ügyfélvonalon lehet érdeklődni. Ez az URL azonban hétfőn, a cikk megírásakor még 404-es linkre vitt, csak a már korábban élesített kormany.hu/iskolakezdes oldal működött. Frissítés: cikkünk megjelenése után nem sokkal már az iskolakezdési utalványos weboldal is működött.