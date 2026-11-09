Közel 200 milliós jutalmat szavazott meg magának öt év alatt a Koltay András vezette Médiatanács

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jelenleg zajló pénzügyi átvilágítása során kiderült, hogy a Médiatanács korábbi tagjai évente két alkalommal többmilliós jutalmat vettek fel.

Koltay András Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A hatóság közleménye szerint a Médiatanács korábbi tagjai évente kétszer (tavasszal és ősszel) is jutalmat szavaztak meg maguknak, azzal az indoklással, hogy a Médiatanács költségvetése rendelkezik annyi tartalékkal, hogy abból jutalom kerüljön kifizetésre. 2022 és 2026 között Koltay András elnök összesen 80 301 300 forint, míg a tagok, Budai László, Dr. Bartóki-Gönczy Balázs, Meszleny László és Szadai Károly fejenként 29 200 900 forint jutalmat kaptak. Vagyis összesen 197 104 900 forintot szavaztak meg maguknak öt év alatt.

A Médiatanács november 4-i ülésén elhangzott, elfogadhatatlan, hogy a korábbi Médiatanács tagjai évente háromhavi tiszteletdíjuknak megfelelő jutalmat szavaztak meg maguknak. Bencsik Márta szerint ilyen kifizetésről jogszerűen nem is lehetett volna dönteni, mivel a médiatörvény szerint a Médiatanács tagjainak csak tiszteletdíj és költségtérítés állapítható meg, jutalom nem. Polyák Gábor elnök szintén hangsúlyozta: törvényi felhatalmazás nélkül ez nem megengedhető, jogalap nélküli jutalomkifizetésre nem kerülhet sor. A testület ezután egyhangúan támogatta a 2027-es költségvetési tervet, amely már nem tartalmaz jutalmat a Médiatanács-tagok számára. A korábbi kifizetések körülményeit jogászok bevonásával vizsgálja az NMHH.