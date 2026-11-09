Mi van veled, Schwarzmilzferner?

Elolvadt a Schwarzmilzferner, és ezzel az utolsó gleccser is eltűnt a német-osztrák határon húzódó Allgäui-Alpokból a klímaváltozás hatásait kutató tudósok közlése szerint, írja az MTI. Valójában azonban teljesen még nem tűnt el a gleccser, de a Bajor Tudományos Akadémia szakértői szerint – ők 26 éve kísérik figyelemmel a Keleti-Alpok vonulatához tartozó Allgäui-Alpok osztrák oldalán, mintegy 2450 méteres magasságban húzódó jégfolyamot – idén nyáron annyira megfogyatkozott, hogy többé már nem tekinthető gleccsernek. A hőhullám hatására ugyanis több mint négy métert veszített vastagságából, a tömege nagyjából lefeleződött, és már nem is folyik.

A gleccserkutató Christoph Mayer szerint nagyon valószínű, hogy a gleccser jövő nyár végére teljesen eltűnik. A tudósok 2016-tól észlelték a jelentős jégtömegvesztést, majd a gleccser olvadása 2022-től felgyorsult. Azóta lehetett tudni, hogy a jégfolyam el fog tűnni.

A dolgok mai állása szerint a Keleti-Alpokban 2060-ra vagy 2070-re teljesen eltűnhet az összes gleccser a klímaváltozás okozta hőhullámok és emelkedő átlaghőmérséklet miatt. A német Alpok megmaradt gleccserei még hamarabb elolvadhatnak, mivel 2025-re mindössze két év alatt területük több mint negyedét veszítették el. (MTI)