A náci tömeggyilkos Anders Breivikről olvasott a mészárlás előtt a krakkói vérengzés elkövetője

Kedden Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter újabb részleteket osztott meg a nyilvánossággal a krakkói mészárlást elkövető Michał Oksińskival kapcsolatban.

Zurek szerint számítógépeinek átvizsgálása alapján egyértelmű, hogy Oksiński radikálisan szélsőjobboldali nézeteket vallott, és hosszú ideje készült a merényletre.

Rendszeresen olvasott például Anders Breivik náci tömeggyilkosról, aki 2011 júliusában 77 embert gyilkolt meg a norvégiai Utoya szigetén.

Anders Breivik náci tisztelgése a skieni bíróságon 2017. január 10-én. Fotó: Lise Aaserud/NTB Scanpix/AFP

A támadó szélsőjobboldali nézeteire vall az is, hogy otthonának átkutatása során előkerült a fehér felsőbbrendűséget hirdető amerikai nacionalisták körében népszerű (eredetileg az amerikai polgárháború idejéből származó) Gadsen-zászló.

A rendőrség ezen felül további bizonyítékokat talált arra, hogy Oksiński nemrég 10 tárat és 500 golyót vásárolt félautomata fegyveréhez.

A 24 éves Oksiński november 6-án, péntek este végzett családjával: fejbe lőtte anyját, apját, nővérét és két családi macskájukkal is végzett a kelet-lengyelországi – Krakkótól mintegy 2 órányi autóútra fekvő – Ostrowiec városában.

Rendőrök a lezárt krakkói Fő téren 2026 november 7-én Fotó: BARTOSZ SIEDLIK/AFP

Másnap kora délután aztán Krakkó fő terén lövöldözni kezdett. Hat embert, négy lengyel, egy osztrák és egy brit állampolgárt ölt meg, további 15 embert pedig megsebesített. A támadót lelőtték és hétfőn a kórházban belehalt sérüléseibe.

Lengyelországban azonnal óriási vita támadt arról, hogy milyen motivációi lehettek a támadónak.

Marcin Kierwiński belügyminiszter a merénylet napján szélsőjobboldali támadóról beszélt, amit a jobboldali ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) vezetője, Jarosław Kaczyński „szemenszedett hazugságnak” nevezett. (DW / Reuters)