Megelőzhetőek lettek volna Epstein visszaélései a képviselőház jelentése szerint

Ha a hatóságok megfelelően végezték volna dolgukat, megelőzhetőek lettek volna Jeffrey Epstein 2005 után elkövetette bűncselekményei – állítja egy jelentés, amelyet az amerikai képviselőház hozott nyilvánosságra kedden, 15 hónapos vizsgálat és kutatómunka végén.

A jelentés szerint – amit egy republikánusok által vezetett testület készíttetett el – nyomozók és ügyészek évtizedeken át egyaránt súlyos mulasztásokat követtek el, hozzájárulva, hogy Epstein hosszú éveken keresztül követhessen el szexuális bűncselekményeket és egyéb visszaéléseket.

A szexuális célú emberkereskedelmért elítélt, később egy New York-i cellában elhunyt befektetési bankár Jeffrey Epstein Fotó: HANDOUT/AFP

A testület 15 hónap alatt tanúvallomásokat, kormányzati dokumentumokat és pénzügyi adatbázisokat is elemzett, mielőtt meghozta végkövetkeztetését.

E szerint az ügyészség tehetetlensége, rossz szakmai döntései és Epstein kiterjedt befolyása egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a szexuális és egyéb bűncselekmények sokáig ne kerüljenek nyilvánosságra.

Példaként említik, hogy a dél-floridai szövetségi ügyészség – ahelyett, hogy kivizsgálta volna a más államokból érkező panaszokat és jelzéseket – 2007-ben vádalkut kötött a milliárdossal, megmentve őt a vádemeléstől. Epsteint végül csak évekkel később vádolták meg szexuális célú emberkereskedelemmel, de 2019-es bírósági tárgyalása előtt nem sokkal egy New York-i börtönben életét vesztette.

A jelentés kitér Epstein furcsa és összeesküvés-elméleteknek is táptalajt adó halálának körülményeire is.

A hivatalosan öngyilkosságot elkövető befektetési bankár halálát a testület szerint hatósági és intézményi hibák egész sorozata tette lehetővé, ideértve azt, hogy a végrehajtó intézményben nem volt megfelelő létszámú őr, az állomány nem volt megfelelő felkészültségi állapotban, nem működtek a protokollok, sem az adminisztráció, és a halál körülményeinek felderítésében is hatalmas lyukak keletkeztek. A tanúvallomások nem tisztázták a haláleset körülményeit, különös tekintettel a a biztonsági kamerák hiányzó felvételeire. De a testület az Igazságügyi Minisztérium mellett egyes bankok és pénzintézetek felelősségét is felveti az ügyben.

Az Igazságügyi Minisztériumnak több ezer, Epsteinhez köthető dokumentumot kellett eltávolítania a weboldaláról, miután érzékeny adatokat hoztak nyilvánosságra érintettekről. A jelentés szerint például az American Express lehetővé tette Epstein számára, hogy fiktív repülőutakat és hamis útvonalterveket használjon az emberkereskedelem megvalósításához. A BBC a cikkben jelezte, hogy ezzel kapcsolatban állásfoglalást kértek a cégtől.

A bizottság szerint elkerülhetetlen a jogszabályok korrekciója, többek közt azé a törvényé is, ami lehetővé tette Epstein számára, hogy titoktartási nyilatkozatok aláíratásával elhallgattassa áldozatait. James Comer bizottsági elnök ezzel együtt kiemelte: Epsteint egyszerre segítették a megúszásban magas szintű kapcsolatai és az igazságszolgáltatás működésképtelensége.

A jelentés természetesen pártpolitikai hullámokat is vetett, mivel azzal azzal vádolja a demokratákat, hogy alaptalanul próbálták gyanúba keverni Donald Trumpot az ügyben, Robert Garcia demokrata képviselő szerint viszont a testület nem végzett precíz munkát; többek közt azért sem, mert az Igazságügyi Minisztérium állítása szerint rengeteg iratot visszatartott az ügyben. (BBC)