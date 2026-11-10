Meghalt egy rendőr, amikor felrobbant egy hátizsák a spanyolországi Oviedóban

Meghalt egy rendőr, egy másik pedig megsérült, miután felrobbant egy hátizsák az észak-spanyolországi Oviedóban, írja a BBC. Az eset úgy kezdődött, hogy a rendőrségre kedden kora reggel bejelentés érkezett egy szomszédok közötti vitáról. A kiérkező rendőrök egy meglőtt nőt találtak a helyszínen. A feltételezett támadó keresése közben a rendőrök egy gyanús hátizsákra bukkantak, ezért értesítették a tűzszerészeket és a kutyás egységet.

Képünk illusztráció.

Ez a hátizsák robbant fel éppen akkor, amikor a kihívott kutyás egység és a tűzszerészek megérkeztek. „Miközben a csomagot a lakók biztonsága érdekében kivitték a szabadba, robbanás történt” – mondta a rendőrségi szóvivő. A nőt és a megsérült rendőrt is kórházba szállították.

A nőt meglövő tettest egyelőre nem sikerült kézre keríteni, a rendőrség nemcsak a gyilkossági kísérlet miatt keresi, hanem azért is, mert a gyanú szerint ő hagyta a hátizsákot a helyszínen.