XII. kerületi szecessziós kísértetvillát vett Matolcsy Ádám sógora Matolcsy Ádám egyik korábbi bizalmasától

A nemzetközi körözés alatt álló Matolcsy Ádám sógora, Meloche Guyeon átvette a budai, XII. kerületi Farkas-villát birtokló Fusion Catering Zrt.-t Zavadszky Norbert érdekeltségétől, írja a Telex. A tranzakció még augusztusban történt, tehát azelőtt, hogy Matolcsy György volt jegybankelnököt letartóztatták, a fiára pedig elfogatóparancsot adtak ki az MNB alapítványai körüli egyik kavarás miatt.

„Matolcsy Ádámmal fennálló viszonyomat szakmai jellegű kapcsolatként tudom jellemezni” – ezt a 2024-ben diplomázott Zavadszky Nobert mondta a Telexnek tavaly, amikor a lap arról írt, hogy a Matolcsy-fiú és köre felbukkant egy tőzsdén jegyzett napelemes cégben. Zavadszkyt nem sokkal korábban, még a 2025. márciusi jegybankelnökváltás előtt az MNB-alapítványok főtulajdonában álló, lengyel központú GTC-csoportba tartozó GTC Origine Investments Zrt. ennek a cégnek az igazgatóságába jelölte (az igazgatóság tagja lett akkor az a Stofa György is, akit most az MNB-ügyben szintén köröznek). A lap akkor azt írta, hogy Zavadszky Norbert és ikertestvére, Roland egyaránt Matolcsy Ádám közelében dolgozott, „környezetük nevezte őket közeli barátnak, munkatársnak, ügyintézőnek, de még titkárnak is”.

Visszatérve a mostani tranzakcióra: a korábban többször kísértetvillaként emlegetett épület – ahol gyerekkorában rendszeresen vendégeskedett Soros György és fivére, miután a nagynénjük az építtető egyik fiának volt a felesége – a rendszerváltáskor a XII. kerületi önkormányzaté lett, majd 2021-ben vette meg nagyjából kétszázmilliós áron a Fusion Catering, ami akkor azé a Simala Zoltán ügyvédé volt, aki az V. kerülettől is vásárolt korábban ingatlanokat. A cég tavaly júliusban került Zavadszky Norbert cégéhez, a 147 Capital Zrt.-hez, majd idén nyáron onnan tovább Matolcsy Ádám sógorához. Aki most a lap megkeresésére azt írta: „a korábbi szakmai kapcsolat az idei év első felében megszűnt, így jelenleg sem Matolcsy Ádámmal, sem valamely hozzá köthető céggel nem állok kapcsolatban”.