100 milliárdos kincset rejtett el az állam elől Tiborcz István

A volt miniszterelnök veje még az idei választások előtt eldugta az egyik legfőbb kincsét, egy körülbelül 100 milliárd forintot érő belgrádi irodaház-kollekciót, így az állam már nem férhet hozzá ehhez a vagyonelemhez, írja a Válasz Online. Tiborcz István 2024 elején jutott hozzá összesen 11 épülethez Belgrád öt üzleti parkjában, ezek teljes alapterülete 122 ezer négyzetméter, a belgrádi irodakapacitás mintegy 10 százaléka.

Az épületek a jegybanki alapítványokhoz kötődő lengyel GTC Group tulajdonában voltak, majd innen Jellinek Dánielhez, aztán végül Tiborczhoz kerültek. A házakat közvetlenül birtokló kft.-k mögött a Gordiusz Magántőkealap állt, amelybe a magyar kormány 50 milliárd forintot tett be Jellinek 21,4 milliárdja mellé. Tiborcz tehát gyakorlatilag megörökölte az állami tőkét. Ezt egyébként idén márciusban közel 10 milliárdos haszonnal visszafizették Tiborczék.

Az állami tőke nagysága azért fontos, mert a Tisza-kormány vagyonvisszaszerzésének egyik alternatívája az lenne, hogy a magántőkealapok jelenlegi kezelői kötelesek átadni a pénzeszsákok menedzselését, ha ezt a tulajdonosok legalább 60 százaléka kezdeményezi. Így ahol állami tőke van, ráadásul többségben, ott az állam maga vonhatja a kezelésébe a magántőkealapokat.

Csakhogy Tiborcz a választás előtti kavarásával úgy eldugta a belgrádi irodaházakat, hogy ahhoz az állam biztosan nem fog tudni hozzáférni. Tiborczék ugyanis a végső tulajdonosként szereplő Gordiusz Magántőkealapot lecserélte az Invalora Magántőkealapra. Ez a Torony Ingatlan Alap tulajdonában van, amelybe egyébként a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap tett pénzt.

Viszont az Invalora sokkal nagyobb és „hígabb”, mint a Gordiusz, és több tízezer kisbefektető pénzét is rejti. Így „kormányzati oldalról kikezdhetetlen” a lap szerint.