45 milliárdból épített volna székházat a nemzetközi úszószövetségnek Rahimkulov negyedében az Orbán-kormány

45,7 milliárd forintos keretet különített el az Orbán-kormány a nemzetközi úszószövetség budapesti központjának felépítésére – derült ki a 24.hu birtokába került nem nyilvános kormányhatározatból. A külügy vállalta, hogy a World Aquatics 15 évig ingyen használhatja a sportközpontot, ami a Láng Negyedben, a magyar-orosz Rahimkulov Ruszlan ingatlanfejlesztési projektjének közepén épült volna meg.

Orbán Viktor 2024 novemberében írta alá azt a titkos kormányhatározatot, amely milliárdos beruházással támogatta volna Rahimkulov XIII. kerületi gigaberuházását a két futballpályányi terület megvásárlásával. Egy évre rá, 2025. november 7-én Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség akkori vezetője a World Aquatics elnökével, al-Muszallammal közösen le is tette az új központ alapkövét – pedig akkor még a lap szerint engedély sem volt a székházra.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Gulyás a lap megkeresésére azt mondta, nem ő foglalkozott a projekttel, az ünnepségen Szijjártó Péter külügyminisztert helyettesítette, aki akkor épp külföldön tartózkodott. Gulyásnak is voltak fenntartásai a beruházással: nem értette, miért épp a Duna Aréna és a Dagály fürdő közvetlen közelében akartak új, uszodát is magába foglaló épületet építeni.

Végül az állam nem kötött szerződést Rahimkulovval, kifizetés sem történt. A lap megkeresésére Rózsahegyi Zsanett, a Láng Negyed stratégiai fejlesztési igazgatója azt mondta, a projekttel kapcsolatos összes eddigi költséget a saját költségén finanszírozta a beruházó. A kormány a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőn (MNV) keresztül szerződött a TSPC Mérnökiroda Kft.-vel a létesítmény tervezésére 777 millió forint értékben.

A szervezet külön kormányhatározat segítségével viszont ideiglenesen már átköltözött Svájcból az Alkotmány utcai Csillag-palotába. Ezt az épületet 2021-ben kapta meg az államtól a Balog Zoltán vezette Dunamelléki Református Egyházkerület. A kormányhatározat 842 millió forinttal támogatta Balogékat az épületért cserébe.

Rózsehegyi azt mondta, továbbra is bíznak abban, hogy megépülhet a budapesti székház. A Tisza-kormány egyelőre nem reagált a lap megkeresésére.