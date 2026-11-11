A Kennedy család pert indított Trump diadalíve ellen, mert szerintük az árnyékot vetne JFK sírjára

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John F. Kennedy néhai amerikai elnök családjának kilenc tagja pert indított, hogy megakadályozza Donald Trump Washingtonba tervezett, 76 méter magas diadalívének megépítését – írja a BBC. A család szerint az építmény árnyékot vetne Kennedy sírjára, és elrontaná az Arlingtoni Nemzeti Temető történelmi látképét, ahol az egykori elnök mellett amerikai katonák ezrei nyugszanak.

A pert kezdeményezők között van Robert és Ethel Kennedy hét gyermeke, unokájuk, a korábbi demokrata kongresszusi képviselő, Joe Kennedy, valamint Ted Kennedy fia, Edward Kennedy Jr. A család tagjai Virginia állam és Washington DC korábban indított peréhez csatlakoztak. Beadványuk szerint a temető bejáratánál felépítendő diadalív „maradandóan meggyalázná” a sírhelyeket, és tönkretenné a történelmi jelentőségű látványt. A keresethez nem csatlakozott Robert F. Kennedy Jr., Trump egészségügyi minisztere.

Trump diadalívének látványterve.
Fotó: Commission of Fine Arts

A projektet a múlt héten jóváhagyta a Nemzeti Fővárosi Tervezési Bizottság, Tanya Chutkan szövetségi bíró azonban 14 napra felfüggesztette az építkezés megkezdését. A Kennedy család szerint a Nemzeti Parkszolgálat és a belügyminisztérium november 5-én a szükséges kongresszusi jóváhagyás nélkül engedélyezte a munkálatokat.

A Fehér Ház „sajnálatosnak” nevezte, hogy a Kennedy család egyes tagjai is csatlakoztak a perhez.

„Az igazságszolgáltatást nem szabad arra használni, hogy politikai viták tárgyává tegyenek egy olyan építményt, aminek célja nemzetünk egyesítése”

– közölte Davis R. Ingle szóvivő, aki szerint a diadalív a temetőben nyugvó amerikai hősök előtt tisztelegne. „Továbbra is ki fogunk állni e gyönyörű és méltó emlékmű mellett, és biztosak vagyunk abban, hogy a per során teljes mértékben igazolást nyer az álláspontunk” – tette hozzá.

Az „Arc de Trumpnak” is nevezett diadalív az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulójára emlékezne. A hivatalos terveket áprilisban mutatták be. Ha elkészülne, ez lenne a világ legnagyobb diadalíve.

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