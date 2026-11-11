A Kennedy család pert indított Trump diadalíve ellen, mert szerintük az árnyékot vetne JFK sírjára

John F. Kennedy néhai amerikai elnök családjának kilenc tagja pert indított, hogy megakadályozza Donald Trump Washingtonba tervezett, 76 méter magas diadalívének megépítését – írja a BBC. A család szerint az építmény árnyékot vetne Kennedy sírjára, és elrontaná az Arlingtoni Nemzeti Temető történelmi látképét, ahol az egykori elnök mellett amerikai katonák ezrei nyugszanak.

A pert kezdeményezők között van Robert és Ethel Kennedy hét gyermeke, unokájuk, a korábbi demokrata kongresszusi képviselő, Joe Kennedy, valamint Ted Kennedy fia, Edward Kennedy Jr. A család tagjai Virginia állam és Washington DC korábban indított peréhez csatlakoztak. Beadványuk szerint a temető bejáratánál felépítendő diadalív „maradandóan meggyalázná” a sírhelyeket, és tönkretenné a történelmi jelentőségű látványt. A keresethez nem csatlakozott Robert F. Kennedy Jr., Trump egészségügyi minisztere.

Trump diadalívének látványterve. Fotó: Commission of Fine Arts

A projektet a múlt héten jóváhagyta a Nemzeti Fővárosi Tervezési Bizottság, Tanya Chutkan szövetségi bíró azonban 14 napra felfüggesztette az építkezés megkezdését. A Kennedy család szerint a Nemzeti Parkszolgálat és a belügyminisztérium november 5-én a szükséges kongresszusi jóváhagyás nélkül engedélyezte a munkálatokat.

A Fehér Ház „sajnálatosnak” nevezte, hogy a Kennedy család egyes tagjai is csatlakoztak a perhez.

„Az igazságszolgáltatást nem szabad arra használni, hogy politikai viták tárgyává tegyenek egy olyan építményt, aminek célja nemzetünk egyesítése”

– közölte Davis R. Ingle szóvivő, aki szerint a diadalív a temetőben nyugvó amerikai hősök előtt tisztelegne. „Továbbra is ki fogunk állni e gyönyörű és méltó emlékmű mellett, és biztosak vagyunk abban, hogy a per során teljes mértékben igazolást nyer az álláspontunk” – tette hozzá.

Az „Arc de Trumpnak” is nevezett diadalív az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulójára emlékezne. A hivatalos terveket áprilisban mutatták be. Ha elkészülne, ez lenne a világ legnagyobb diadalíve.