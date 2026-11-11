A német hadsereg biztonsági okokból nem használ több kínai gyártású drónt

Nem használnak többé kínai gyártmányú drónokat a német hadseregben, jelentette be német védelmi minisztérium szerdán az MTI szerint. A közleményben azt írták: a minisztérium biztonsági okokra, illetve a kiemelten őrzött létesítmények védelmére hivatkozott a döntés meghozatalakor.

A kínai drónokat ezentúl német vagy más európai országból származó eszközökkel helyettesítik. A modern járművekbe beépített érzékelők potenciális biztonsági kockázatnak minősülnek, ezért döntöttek a kínai drónok kivezetése mellett, amelyek használatát korábban a költséghatékonyság jegyében engedélyezték.

Az Egyesült Államok októberben szintén betiltotta Kína vezető elektromosjármű-gyártója, a BYD által gyártott gépjárműveket az amerikai hadsereg okinavai légibázisán, Lengyelország pedig februárban döntött úgy, hogy kitiltja katonai létesítményeiből a kínai gyártmányú gépjárműveket. Németország az utóbbi években jelentős katonai fejlesztésekbe kezdett, Boris Pistorius védelmi miniszter pedig idén azt mondta, a tervek között az is szerepel, hogy a „Bundeswehrt Európa legerősebb hagyományos hadseregévé fejlesszék”.