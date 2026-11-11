Egy számlagyáras ügyben őrizetbe vették a Fidesz-kormány korábbi rendészeti államtitkárának fiát

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedden őrizetbe vette Bolcsik Zoltán volt rendészeti államtitkár fiát – írja a Telex.

A lap szerint egy korábban már felderített, győri bázisú számlagyáros bűnszervezet egyik leágazásában már korábban is képbe került a Fidesz-kormány korábbi államtitkárának fia. A NAV leválasztotta az ügyét, és külön fókuszáltak rá, ennek eredménye a kedd reggeli akció.

A hatóság a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. budapesti székhelyén is kutatást tartott. Ez Pintér Sándor volt belügyminiszter egykori cége, Bolcsik Zoltán pedig a volt belügyminiszter bizalmi emberének, jobbkezének számított. Bolcsik korábban a Nemzeti Védelmi Szolgálatot is vezette.

A hatóság a közleményében nem említette, hogy konkrétan kiről van szó, de azt írta, hogy

„a már részben felszámolt számlagyár mögött egy foglalkoztatáshoz kötődő másik bűnszervezet lapult, ami több mint másfél milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az államkasszának. Az őrzésvédelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítója egy korábbi államtitkár fia volt. A pénzügyi nyomozók a szervezetten végrehajtott akció keretében a bűnszervezet közel öt éve tartó tevékenységét szakították meg”.

Az ügyről Magyar Péter miniszterelnök is posztolt Facebookon: „A NAV MERKUR bevetési egysége őrizetbe vette Pintér Sándor jobbkezének, egykori államtitkárának fiát egy milliárdos számlagyár ügyében. Pintér egykori cégénél is házkutatás volt.”

Frissítés (10:06):

A Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. közleményt küldött az ügy kapcsán. „A CIVIL Zrt. egy korábbi üzleti partnerével szemben zajló büntetőeljárás keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal társaságunk székhelyén kutatást tartott, és az érintett céggel szemben zajló nyomozáshoz bizonyítási eszközként iratokat, számlákat, valamint elektronikus adatokat foglalt le. A CIVIL Zrt., a székhelyén dolgozó nyomozók munkáját a szükséges iratok átadásával segítette. A társaság illetékes munkatársai jogkövető és felelős módon, minden rendelkezésére álló eszközzel támogatják a hatóság eljárását. A társaság a jövőben is együttműködik a hatósággal. A CIVIL Zrt. számára a jogkövető üzleti magatartás olyan alapnorma, amelyet szerződéses partnereitől is határozottan megkövetel.”