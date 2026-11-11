Februárig rács mögött marad Hankó Balázs, elutasították a fellebbezését

Februárig letartóztatásban marad Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter, valamint korábbi államtitkára, Varga-Bajusz Veronika – közölte a Kecskeméti Törvényszéki, miután másodfokon elutasította a két politikus fellebbezését.

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A Kecskeméti Járásbíróság október végén hosszabbította meg három hónappal a letartóztatást, miután néhány nappal a területi ügyészség kezdeményezte azt. Az akkori indítványt a vádhatóság azzal indokolta, hogy „a letartóztatás indokai és különös okai változatlanok: kiemelkedő tárgyi súlyú, magas büntetéssel fenyegetett bűncselekmények megalapozott gyanúja”, de mindezeken túl továbbra is fennáll „a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás jogellenes befolyásolásának, valamint a bűnismétlés veszélye”.

Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettével gyanúsították meg azért, ahogyan a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénzeit szétosztották. A gyanú szerint ugyanis a miniszter a hatáskörét túllépve, a törvényi előírásokat és a szabályzatokat megszegve több mint 17,3 milliárd forintot osztott ki úgy, hogy a kulturális támogatásokat részben fideszes képviselőjelöltek választási kampányára fordították, valamint több, Fidesz-közeli művész, celeb kapott pályázat nélkül tíz- és százmilliókat.

Hankót és Varga-Bajuszt szeptember 28-án vették őrizetbe, miután aznap a parlament megvonta a most Fidesz-frakcióban ülő volt miniszter mentelmi jogát. Tóth M. Gábor, a volt miniszter ügyvédje korábban a Telexnek azt nyilatkozta, hogy ügyfele 25 oldalas, érdemi védekezést tartalmazó vallomásában cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút, illetve azt közölte, hogy ő mindenben a jogszabályokat és a kormány döntését betartva cselekedett.

Hankó, Varga-Bajusz és más, büntetőügyekben hatósági eljárás alá vont egykori fideszes vagy KDNP-s politikusokról a Fidesz-KDNP azt tartja, politikai foglyok, akik ellen koncepciós eljárás zajlik.