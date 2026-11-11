Indítványozták a volt rendészeti államtitkár fiának letartóztatását

Őrzéssel, védelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítójának letartóztatását indítványozta a Fővárosi Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt – közölte a főügyészség szerdán.

A hatóság a közleményében nem említette, hogy konkrétan kiről van szó, de azt írta, hogy „a már részben felszámolt számlagyár mögött egy foglalkoztatáshoz kötődő másik bűnszervezet lapult, ami több mint másfél milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az államkasszának. Az őrzésvédelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítója egy korábbi államtitkár fia volt. A pénzügyi nyomozók a szervezetten végrehajtott akció keretében a bűnszervezet közel öt éve tartó tevékenységét szakították meg”.

A Telex írta meg, hogy Bolcsik Zoltán korábbi rendészeti államtitkár fiáról van szó, aztán maga a miniszterelnök erősítette meg, kiről is van szó. Ő ekkor azt írta: „A NAV MERKUR bevetési egysége őrizetbe vette Pintér Sándor jobbkezének, egykori államtitkárának fiát egy milliárdos számlagyár ügyében. Pintér egykori cégénél is házkutatás volt.”

A most megjelent ügyészségi közlemény szerint az őrizetben lévő férfi egy őrzéssel, védelemmel foglalkozó céghálózat vezetőjeként egy számlagyárként is működő másik bűnszervezet szolgáltatásait vette igénybe, és ezzel bűntársaival együtt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek. A férfi által irányított bűnszervezet 2019 júliusa és 2023 márciusa között a ténylegesen foglalkoztatott dolgozókat a közterhek megfizetésének elkerülése érdekében papíron a számlagyár álfoglalkoztató cégeibe jelentette be.

Letartóztatását azért indítványozták, mert megalapozottan feltehető, hogy az eljárásban való jelenléte csak a legszigorúbb kényszerintézkedéssel biztosítható, továbbá fennáll a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlésnek a reális veszélye is. Az indítványról a nyomozási bíró várhatóan csütörtökön dönt.

A számlagyár ügyében kedden csaknem 40 helyszínen tartottak kutatásokat, 23 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, így a gyanúsítottak száma 58-ra emelkedett. Az elkövetők több mint 9 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A korábbi akciók során megközelítőleg 4 milliárd forintnyi vagyont biztosítottak, a keddi intézkedések során pedig további 1,2 milliárd forintot. A hatóság a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. budapesti székhelyén is kutatást tartott. Ez Pintér Sándor volt belügyminiszter egykori cége, amiről a miniszterelnök is írt.