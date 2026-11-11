Olaszország: pénzért bringázni?

Igazán jól indul a napja annak, aki már a munkába járással is pénzt keres. Márpedig Firenzében ez már lehetséges. A város fizet a kerékpáros ingázásért - igaz, átszámítva csak pár ezer forintot havonta. Mégis sokakat inspirál a kezdeményezés, amivel a közlekedési átállást akarja felgyorsítani az önkormányzat. A modell már több mint négyezer embert meggyőzött, és más olasz városokban, például Rómában is tesznek vele egy próbát. A főváros ugyanis állandó forgalmi dugóktól szenved. A Deutsche Welle riportja.