Távozik a kormányból az egészségügyi miniszter politikai főtanácsadója, Gilly Gyula

Távozik a kormányból Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter politikai főtanácsadója, Gilly Gyula, írta meg a Népszabadság. Gilly a lapnak megerősítette távozását, és arról beszélt: közös döntés született arról, de ennél több részletet nem osztott meg a lappal.

Az orvos végzettségű Gilly korábban a Fidesz-kormánynak is adott szakmai tanácsokat. Ő volt emellett Magyar Péter elődje a Diákhitel Központi élén, és ő szervezte meg itthon a diákhitel rendszerét. Már a 2026-os kormányváltást megelőzően meghatározó szerepet vállalt a Tisza egészségpolitikai programjának kidolgozásában. Feladatkörébe az ágazatirányítás, a rendszerszintű átalakítások és az integrált ellátások tartoznak. A kormányváltás környékén lehetséges államtitkárként is felmerült a neve, de végül maradt a tanácsadói pozíciónál.

A rendszerváltás előtt még egyetemistaként oroszlánrésze volt abban, hogy a Semmelweis Egyetemen (akkor SOTE) 1988-ban az országban először megszüntették a marxizmus-leninizmus és az orosz nyelv kötelező tanítását. Október közepén, a Semmelweis Egyetem egészségügyi karrier- és állásbörzéjén még ő beszélt a kormány egészségpolitikai terveiről.