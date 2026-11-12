Egy 28 másodperces reklám is kellett ahhoz, hogy 140 év után újra fekete szenátora legyen Mississippinek

külföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Csütörtökön hivatalossá vált, hogy történelmi győzelmet aratott a demokrata Scott Colom Mississippi államban, ahol hosszas szavazatszámlálás után, szoros versenyben, a voksok 49,2 százalékával legyőzte a hivatalban lévő republikánus szenátort, Cindy Hyde-Smitht.

A 43 éves fekete ügyész győzelme a november 3-i amerikai félidős választás legnagyobb meglepetése: a republikánusok bástyájának számító Mississippiben 1982 óta nem választottak demokratát a szenátusba, fekete szenátor pedig a 19. század vége óta nem képviselte az államot.

A különbséget jól érzékelteti, hogy Donald Trump a 2024-es elnökválasztáson még 23 százalékponttal győzött az államban.

Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

„Válasszak másik fehérjeforrást? A francokat!”

Az AP és az Axios portréja szerint Colom huszonnyolc évesen Lowndes megye legfiatalabb – és egyben első fekete – bírája lett, 2015-ben pedig legyőzte a csaknem harminc éve hivatalban lévő kerületi ügyészt. Programjában nagy szerepet kaptak azok a megoldások, amik az erőszakmentes bűncselekmények elkövetőit a hagyományos büntetőeljárás helyett más programokba terelik. Joe Biden 2022-ben szövetségi bírónak jelölte, kinevezését azonban éppen mostani ellenfele, Hyde-Smith akadályozta meg. 2025 szeptemberében jelentette be indulását a szenátusi választáson, bár akkor még egyáltalán nem tűnt nyerhetőnek az állam.

A fordulatban fontos szerepe volt egy mindössze 28 másodperces reklámnak, ami októberben pillanatok alatt elterjedt az interneten. Colomék azt használtál ki, hogy Hyde-Smith egy televíziós interjúban a marhahús drágulására panaszkodó választóknak azt tanácsolta, keressenek más fehérjeforrásokat.

Fizess elő 3 hónapra
most csak 444 Ft-ért!

Ezt a cikket is elolvashatod, de rengeteg újdonság is vár rád a következő hónapokban előfizetőként.

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld Joe Biden Egyesült Államok félidős választások demokrata párt mississippi Cindy Hyde-Smith republikánus párt fekete szenátor usa Scott Colom
Kapcsolódó cikkek

Trump árulása

Az elfelejtett munkásosztály hangjaként lett elnök tíz éve, ezt a képet pedig a legsúlyosabb botrányok sem tudták megingatni. Abból viszont óriási republikánus vereség lett, amikor elfelejtették, mi a fontos a saját táboruknak. Az elitellenes politika kitermelte az új elitet, ami szembekerült a választókkal.

plankog
külföld