Egy 28 másodperces reklám is kellett ahhoz, hogy 140 év után újra fekete szenátora legyen Mississippinek

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Csütörtökön hivatalossá vált, hogy történelmi győzelmet aratott a demokrata Scott Colom Mississippi államban, ahol hosszas szavazatszámlálás után, szoros versenyben, a voksok 49,2 százalékával legyőzte a hivatalban lévő republikánus szenátort, Cindy Hyde-Smitht.

A 43 éves fekete ügyész győzelme a november 3-i amerikai félidős választás legnagyobb meglepetése: a republikánusok bástyájának számító Mississippiben 1982 óta nem választottak demokratát a szenátusba, fekete szenátor pedig a 19. század vége óta nem képviselte az államot.

A különbséget jól érzékelteti, hogy Donald Trump a 2024-es elnökválasztáson még 23 százalékponttal győzött az államban.

Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

„Válasszak másik fehérjeforrást? A francokat!”

Az AP és az Axios portréja szerint Colom huszonnyolc évesen Lowndes megye legfiatalabb – és egyben első fekete – bírája lett, 2015-ben pedig legyőzte a csaknem harminc éve hivatalban lévő kerületi ügyészt. Programjában nagy szerepet kaptak azok a megoldások, amik az erőszakmentes bűncselekmények elkövetőit a hagyományos büntetőeljárás helyett más programokba terelik. Joe Biden 2022-ben szövetségi bírónak jelölte, kinevezését azonban éppen mostani ellenfele, Hyde-Smith akadályozta meg. 2025 szeptemberében jelentette be indulását a szenátusi választáson, bár akkor még egyáltalán nem tűnt nyerhetőnek az állam.

A fordulatban fontos szerepe volt egy mindössze 28 másodperces reklámnak, ami októberben pillanatok alatt elterjedt az interneten. Colomék azt használtál ki, hogy Hyde-Smith egy televíziós interjúban a marhahús drágulására panaszkodó választóknak azt tanácsolta, keressenek más fehérjeforrásokat.