Gyilkosság történt Szolnokon

A rendőrségi közlemény szerint november 11-én este egy állampolgári bejelentés után érkeztek ki a rendőrök a szolnoki József Attila útra, ahol egy házaspár holttestét találták.

A police.hu azt írja, a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint az elkövető egy gumilövedékes fegyverrel okozott halálos sérülést áldozatának, majd magával is végzett.

A helyszíni szemle és a körülmények tisztázása jelenleg is folyamatban van.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a halálesetek körülményeit.