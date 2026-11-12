20 fokos meleggel és száraz hidegöblítéssel hitegetnek minket

A Charles névre keresztelt légörvény érkezése gyökeres változást hoz az időjárásunkban az Időkép szerint. Azt írják, hogy nemcsak a csapadék lesz jelentős, amit magával hoz, hanem előtte a melegedés, sőt utána a lehűlés is.

Azt írják, hogy csütörtökön az ország nagy részén 11–18 fokot mérhetünk délután, az északi tájakon természetesen hűvösebb lesz. Sőt, előrejelzésük szerint a péntek hajnal sokfelé enyhébb lesz, mint a délután, és a napindító enyhe idő után a délkeleti tájakon néhol meglesz a 20 fok is, miközben a Charles mögött már látványosan áramlik be a hideg. Annyira látványosan, hogy erről egy animációt is készítettek, amit ide kattinva lehet megtekinteni.

Aki az esőre várt, annak jó hírünk van: a tartós, áztató eső sokfelé 20–30 mm-nél, északon, északkeleten helyenként akár 40 mm-nél több csapadékkal áztathatja a talajt. Emellett lehetnek villámok, sőt, 60–80 km/órás széllökések is.

Hétvégén pedig érkezik a lehűlés és a hajnali fagyok, cserébe szombatra verőfényes napsütést kapunk.