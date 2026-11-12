Kamion hajtott a csongrádi fahídra

„Baleset történt a 4513-as úton található csongrádi pontonhídnál szerda este. Egy kőport szállító kamion hajtott fel a 7,5 tonnás súlykorlátozás alatt álló hídra, amelynek össztömege jóval meghaladta a megengedett értéket. A történtek következtében a híd megrongálódott” – írja a Délmagyar.hu.

A fahídra hajtott kamionról Révész Gábor osztott meg fotókat Facebookon.

Azt írja, „szemtanúk szerint az átkelés közben hangos csattogások, ropogások kísérték az útját, majd az utolsó ponton-elemet a túlsúly teljesen lenyomta a partközeli sekélyebb meder aljára, így az előtte lévő ponton-elem a terhelés csökkenését követően fentebb ugrott, kárt okozva ezzel a kamionban”, ami a hídon rekedt. Végül este sikerült onnan levinni a kamiont.

A híd teljes szerkezetét át kell vizsgálni, egyelőre nem tudni, mikor lehet újra használni.