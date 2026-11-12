Késsel megszúrta, megverte, rettegésben tartotta volt élettársát a szatmári férfi, nyolc évre ítélték

Nyolc év börtönre ítélt a Nyíregyházi Törvényszék egy szatmári férfit, aki megkéselte, és többször bántalmazta volt élettársát, akit legalább hónapokig rettegésben tartott, írja az MTI. A közlemény szerint a vádlott és a sértett a férfi italozó életmódja miatt gyakran veszekedett. A férfi többször ököllel bántalmazta a párját.

A nő 2025 februárjában a nő feljelentést tett a rendőrségen és felszólította a férfit, hogy költözzön el tőle és távoltartást is kezdeményezett vele szemben. Bár a férfi elköltözött, telefonon és üzenetküldő alkalmazásokon keresztül zaklatta az asszonyt, majd március 14-én éjszaka bement a házába és egy nyolc centiméter hosszúságú késsel mellkason szúrta. A nő életveszélyesen megsérült, életét az időben elvégzett műtéti beavatkozás mentette meg.

Az elsőfokú bíróság első fokon emberölés kísérletében, magánlaksértés, kapcsolati erőszak és zaklatás bűntettében mondta ki bűnösnek a férfit. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentés, eltérő minősítés és enyhébb büntetés kiszabása miatt fellebbezett.