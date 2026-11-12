Kevesebb mint 3 év alatt 51 millió forintot perkált a soproni színház Eperjes Károlynak művészeti tanácsadásért

Kevesebb mint 3 év alatt több mint 51 millió forintot fizetett ki a soproni Petőfi Színház Eperjes Károlynak művészeti tanácsadásra. Eperjes, aki Sopron város díszpolgára is, ez idő alatt rendezésért, és színjátszásért további 16 és fél millió forintot számlázott ki a színháznak, írja az ugytudjuk.hu.

A lap közérdekű adatigényléssel fordult a színházat üzemeltető Pro Kultúra Sopron NKft.-hez, amely Eperjes cégével, a SZAMI Kulturális és Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződést több éven keresztül.

A színház nyilvántartása szerint a SZAMI BT.-vel a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft-nek 2007 óta van szerződéses kapcsolata, ezeket azonban nem tudták kiadni, mert már nem őrzik ezeket az iratokat.

Eperjes Károly Orbán Viktor országjárásán. Fotó: Bankó Gábor/444

2008-tól 2017-ig nem volt szerződéses kapcsolata Eperjes cégének és a soproni színháznak. Majd 2017-től kezdve színészi, rendezői, művészeti vezetői majd művészeti tanácsadói feladatok ellátására kötöttek szerződést a felek.

Eperjes cégével 2022 végén a művészeti vezetői feladatok ellátására kötött szerződést a színház. Ez 2023. január 1-től 2023. június 30-ig szólt, és havi bruttó 1 millió 524 ezer forintot díjazással járt.

A 2023. június 30-án megszűnt szerződés helyébe egy újabb lépett. A SZAMI Bt-t ekkortól kezdve művészeti tanácsadási feladattal bízta meg a soproni színház. Ezért szintén havi bruttó 1 millió 524 ezer forintot fizettek ki.

2023 augusztusában a korábban fél évre szóló tanácsadói szerződést határozatlan időre módosították. 2024 júliusában pedig csökkentették a tanácsadással járó feladatok körét.

A szerződés végül 2026 áprilisában szűnt meg, nem sokkal a választások után. A banki utalások szerint a teljes hónapot sem töltötte ekkor már ki a szerződés, hiszen a bruttó 1 millió 524 ezer forint helyett már csak bruttó 812 ezer 800 forintot utalt át a színház a Bt.-nek.

A lap kereste Eperjes Károlyt, hogy reagáljon, de nem akart nyilatkozni.

Eperjes Károly Orbán Viktor országjárásán is aktívan részt vett, 2025-ben az október 23-ai ünnepségen pedig élő adásban végigszurkolta és végigimádkozta a volt miniszterelnök beszédét.