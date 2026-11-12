Megérkezett hazánkba Charles: éjszaka országszerte kiadós eső várható

Elérte Magyarország déli, délnyugati vidékeit a portugál meteorológusok által Charles névre keresztelt ciklon csapadékzónája. Ebből éjszaka országszerte kiadós eső várható – írja a HungaroMet Facebook-bejegyzésében.

A csapadékzóna az ország déli, délnyugati vidékeit már délután lefedte, éjszaka országszerte jelentős esőzés várható. Az esőzés reggelre sem áll el, sőt péntek délig további 15-40 milliméternyi csapadék várható.

Charles miatt péntek éjfélig Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki, mivel itt 24 óra alatt több mint 30 milliméternyi eső hullhat. Vas, Zala, Somogy, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig elsőfokú figyelmeztetés van érvényben péntekre.