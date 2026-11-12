Megjelent a NAV Székesfehérváron, a Sóstói-stadionnál, iratokat, adathordozókat foglaltak le

„Néhány hónappal ezelőtt egy (egyébként is notórius be- és feljelentő) polgár feljelentette az Önkormányzatot. A feljelentő szerint az Önkormányzat hűtlen kezelést, költségvetési csalást követett el annak kapcsán, hogy tavaly megmentettük a Vidit” – írja Facebook-oldalán Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere, hozzátéve, hogy a feljelentést az Állami Számvevőszéknek címezték, onnan pedig hivatalból továbbították a NAV-nak és a Rendőrségnek is.

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Cser-Palkovics azt írja, a NAV elutasította a feljelentést, „mert az nagyjából a jogi nonszensz kategóriába esett”, majd néhány héttel később „az ügyészség mégis utasította a NAV-ot a nyomozás lefolytatására”. A polgármester közlése szerint a NAV munkatársai csütörtökön kiszálltak a Sóstói Stadionhoz, ahol iratokat, adathordozókat kértek el, foglaltak le. „A nyomozókkal mindenben együttműködünk. Tisztelettel, bármikor várjuk a hatósági kötelességüket teljesítő NAV-os és rendőr nyomozókat. Ha ugyanis ezek a nyomozások korrektek és szakmaiak, akkor az Önkormányzatnak semmilyen félnivalója, vagy titkolnivalója nincsen. Az, hogy ennek az eljárásnak milyen hatása lesz, lehet a Vidi értékesítésére, túlélésére, most még nem lehet pontosan megmondani” – közölte Cser-Palkovics, aki szerint „a minden alapot nélkülöző feljelentés” lehet, hogy „sokszázmillió forintos kárt fog okozni az Önkormányzatnak és jó eséllyel ellehetetlenítheti a csapatot, annak értékesítését”.

Azzal zárta, hogy „ennek a feljelentőre nézve meglesznek a megfelelő jogi következményei”.