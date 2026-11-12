Na ebben a megállóban nem fognak fázni a buszra várakozó csehbányaiak!

Téglafalakkal, hőszigetelt nyílászárókkal, ácsolt tetőszerkezettel és kerámia tetőcseréppel készült az új buszváró a bakonyi Csehbányán, amely első pillantásra inkább egy apró családi háznak tűnik. A mindössze nyolc négyzetméteres épület azonban nem csak az időjárástól védi majd a buszra várakozókat: egy szabadkönyvtár is helyet kap benne, olvasható a NOGUCHI sajtóközleményében.

Mint írják, egy hagyományos buszmegálló helyett szinte egy apró családi házat kaptak a Veszprém vármegyei Csehbánya lakói. A Magas-Bakony erdőkkel körülvett, alig háromszáz fős településén, ahol a gyerekek a szomszédos Városlődre járnak iskolába, sok felnőtt pedig a környező városokba ingázik, a buszközlekedés fontos szerepet tölt be a mindennapokban.

A helyi polgármester egy szintén helybéli generálkivitelezővel összefogva ezért úgy döntött, hogy a megszokott buszváróknál jóval igényesebb épületet hoznak létre, amely nemcsak praktikus, hanem megjelenésével is gazdagítja a falut.

„Nem szerettük volna beérni egy szokványos buszmegállóval. Olyan épületet szerettünk volna adni a falunak, amely valódi értéket jelent a helyiek számára, és amelyre sok év múlva is büszkék lehetünk” – mondta Barbai Kristóf, a kivitelezést végző Barbai Generál Kft. képviselője. „Bár mindössze nyolc négyzetméteres, ugyanolyan gondossággal építettük meg, mintha egy családi házról lenne szó. Az volt a célunk, hogy valami olyat hozzunk létre, ami nemcsak helyben, hanem akár országos viszonylatban is különlegesnek számít” – tette hozzá.

Az egyedi buszváró ugyanakkor nemcsak kivitelezésével tűnik ki. Az épületben egy kis szabadkönyvtárat is kialakítanak, így a buszra várakozás akár néhány perc olvasásra is alkalmat adhat, a kis házikó pedig a közlekedési funkciója mellett közösségi találkozók helyszíne is lehet a jövőben.

Nem ez az első alkalom, hogy Magyarországon nem szokványos buszmegállót építenek: Berekfürdő ugyan nem hőszigetelt buszmegállóval vághat fel, hanem egy gigantikussal.