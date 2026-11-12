Nem akart vezetni a felesége, ezért férje megütötte, majd szándékosan árokba hajtott az autóval, hogy megölje az egész családot

Összeveszett feleségével egy Békés megyei férfi május 31-én, a vita tárgya az volt, hogy ki vezesse az autót. A nő nagyon nem akart a volán mögé, ezért a férfira hárult a feladat, ám veszekedésük útközben is folytatódott – miközben az autóban ült hétéves kisfiuk is. A veszekedés során az apa végül annyira felhúzta magát, hogy Körösladány és Köröstarcsa között szándékosan az árokba hajtott: a gyermek és az apa könnyű, az anya súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett.

A 43 éves férfit a rendőrség a közleménye szerint emberölés kísérletével gyanúsítja. Jelenleg letartóztatásban van, és vádemelést is javasolnak ellene.

A rendőrség szerint a férj az indulás előtt meg is ütötte a nőt. Tartott a következményektől, mert egy bűncselekmény miatt napokkal korábban került feltételesen szabadlábra. Azt mondta: inkább meghalt volna, mint hogy börtönbe kerüljön. A történtek előtt az apa arra is utalt, hogy a nő és közös gyermekük azon az úton meg fognak halni, fának vagy kamionnak fogja vezetni az autót.

Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.

