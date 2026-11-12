Öt év börtönt kértek a szentesi férfira, aki gyermekpornográf felvételeket töltött le a darkwebről és osztott meg másokkal

Vádat emeltek gyermekpornográfia miatt egy szentesi férfi ellen, aki a darkwebről szerzett be kiskorúakat ábrázoló felvételeket, és maga is megosztott ilyen tartalmakat – tájékoztatta csütörtökön az MTI-t a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a férfi 2023-ban regisztrált egy olyan weboldalon, amin keresztül tiltott tartalmakhoz fért hozzá. Innen mintegy tucatnyi videót töltött le, amiken kiskorúak, több esetben 12 év alatti gyermekek voltak láthatók szexuális cselekmények közben. A felvételek egy része gyermekek bántalmazását és a velük szemben elkövetett erőszakot is ábrázolta. A férfi emellett mintegy 80 hasonló tartalmú fényképet is letöltött, amiket a telefonján és a laptopján tárolt.

Az ügyészség azzal is vádolja a férfit, hogy két alkalommal gyermekpornográf felvételeket osztott meg egy internetes alkalmazás más felhasználóival.

A férfi ellen két rendbeli, minősített esetnek számító gyermekpornográfia miatt emeltek vádat. Az ügyészség arra az esetre, ha a vádlott beismeri a bűnösségét, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, ötéves börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Emellett azt is kezdeményezte, hogy a bíróság véglegesen tiltsa el minden olyan foglalkozástól, amelynek során kiskorúakkal kerülhetne kapcsolatba.