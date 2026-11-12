Rászóltak az amerikai védelmi miniszterre, mert a kísérete nevetgélt az ismeretlen katona sírjánál

Rendreutasította Pete Hegseth amerikai védelmi minisztert és kíséretét az arlingtoni katonai temetőben az ismeretlen katona sírját őrző katona, miután a társaság tagjai nevetgéltek és beszélgettek az emlékműnél – írja a Politico.

Hegseth a feleségével és több tanácsadójával együtt közös fényképhez állt össze az elesett katonák síremléke előtt, amikor az eset történt. Az Arlington Nemzeti Temetőben szerdán, a veteránok napján tartottak megemlékezést, amin Donald Trump amerikai elnök is részt vett, és a hagyományoknak megfelelően megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját.

Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

„Minden látogatónak mindenkor meg kell őriznie a csend és a tisztelet légkörét!”

– kiáltotta az őrszem Hegseth és kísérete után, miközben a társaság az emlékműtől elvezető lépcsőn felfelé haladt. A közösségi médiában terjedő videókon látható, hogy a védelmi miniszter a felszólításra visszanézett a katonára, majd továbbindult.

A Pentagon szóvivője, Sean Parnell közleményben reagált az esetre.

„A miniszter és a minisztérium egésze mindig tiszteletben tartotta, és a jövőben is tiszteletben fogja tartani azokat az áldozatokat, amiket katonáink Amerika biztonságáért hoztak. Ezen az ünnepélyes megemlékezésen egy katona helyesen és tisztelettudóan emlékeztetett mindenkit a méltó viselkedés szabályainak betartására.

– írta.

Az arlingtoni síremlékben három, az első és a második világháborúban, valamint a koreai háborúban elesett, azonosítatlan amerikai katona nyugszik. A sírt a nap 24 órájában őrzik az amerikai hadsereg 3. gyalogezredének katonái. Az alakulatot, ami a hadsereg legrégebb óta folyamatosan aktív szolgálatot teljesítő gyalogos egysége, „Régi Gárdaként” (The Old Guard) is emlegetik.