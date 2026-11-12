Több mint 74 milliárd dollárt fektetne be texasi és arizonai AI-központokba a SpaceX

Több mint 74 milliárd dollárt (átváltva nagyjából 24,38 billió forintot) szándékozik befektetni két szuperszámítógépes központba – jelentette be csütörtökön a SpaceX (SPCX.O). Az Elon Musk által vezetett vállalat a texasi Starbase telephelyébe és egy arizonai Cochise megyében található területbe fektetné ezt a felfoghatatlan összeget, ezzel a rakétás és műholdas üzletágai mellett a mesterséges intelligencia terén is bővítve tevékenységét – írja a Reuters.

Az 50 milliárd dolláros szuperszámítógépes kampusz tervei. Fotó: SpaceX

A júniusban tőzsdére lépett SpaceX-nek a mesterséges intelligencia (AI) üzletága a harmadik negyedévben a bevételek több mint felét termelte, tehát látható, hogy a vállalat már rég nem csak rakétákkal és a műholdas internettel foglalkozik. A SpaceX közleménye szerint várhatóan több mint 24 milliárd dollárt, azaz majdnem 8 billió (8000 milliárd) forintot költenek majd a Starbase telephelyre, és körülbelül 50 milliárd dollárt, azaz nagyjából 16 és fél billió forintot az arizonai kampuszra.

SpaceX just unveiled a $50 billion supercomputing campus in Arizona. 9 buildings in Cochise County, up to 6 GW, ~493,000 sq ft each. Construction starts 2027. The scale SpaceX builds at is unreal. https://t.co/7j2c7L9mNK — Optimus Maximus (@OptimusMXS) November 12, 2026

A SpaceX szerint a texasi ⁠projekt több mint 3000 építőipari munkahelyet teremtett, és üzembe helyezése után több mint 500 állandó munkahelyet fog biztosítani. Az arizonai campus, amihez még Cochise megye jóváhagyása szükséges, mintegy 5500 építőipari, majd 1000 állandó munkahelyet teremtene.

A SpaceX továbbá közölte, hogy együttműködik a helyi villamosenergia-szövetkezetekkel, és a projekt akár 20 százalékkal is csökkentheti a szövetkezeti tagok számláit. A vállalat szerint a létesítmény száraz hűtést fog alkalmazni, és nem terveznek ipari célú talajvíz-felhasználást.

A létesítmény ellen azonban többen is tiltakoznak. Egy 2400 aláírással rendelkező petícióban például arra kérték helyi lakosok a hatóságokat, hogy utasítsák el az engedélyt, emellett pedig decemberre meghallgatást tűztek ki a megyében.